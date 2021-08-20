"Известия": путевки в Доминикану подешевели до уровня туров в Египет и Турцию

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спрос у россиян на туры в Доминиканскую Республику после возобновления авиасообщения с этой страной достиг допандемийных значений, а стоимость поездки снизилась на 40-60%, до уровня цен на поездку в Турцию или Египет. Об этом в пятницу пишет газета " Известия " со ссылкой на представителей туристической отрасли и Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным компании "Интурист", спрос на путевки в Доминикану вырос на 225% в сравнении с сезоном 2019 года. "В данный момент около 50% туров продаются с заездами в ближайший месяц. Еще около 35% - с заездами в октябре и ноябре, и 15% туристов планируют провести на побережье Атлантического океана и Карибского моря новогодние праздники", - сообщили в пресс-службе компании.

Как отметил вице-президент АТОР Дмитрий Горин, туры в Доминикану можно приобрести за 120-140 тыс. рублей на двоих, что сопоставимо с ценой путевок в Турцию и Египет. Обычно туры в эту страну обходятся на 40-60% дороже, уточнили в "Интуристе".

Прямое авиасообщение между Доминиканской Республикой и Россией было приостановлено на протяжении около года из-за пандемии коронавируса, полеты вновь открыты с 9 августа. Рейсы в настоящее время осуществляет только авиакомпания Azur Air.