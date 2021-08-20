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Опрос: около 42% работодателей готовы взять на работу пенсионеров наравне со всеми

По данным Superjob, еще треть опрошенных готовы брать пенсионеров на работу в порядке исключения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Порядка 42% опрошенных компаний готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста на вакансию наравне с молодыми соискателями. Еще треть опрошенных готовы брать пенсионеров на работу в порядке исключения, говорится в опросе сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

"Вследствие демографических процессов и отъезда значительной части трудовых мигрантов российский рынок труда столкнулся с естественным старением рабочей силы. Компаний, рассматривающих соискателей пенсионного возраста на общих основаниях, стало немного больше: 42% сегодня против 38% в 2019 году", - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что руководители прибегают к найму работников в возрасте из-за нехватки молодых специалистов. Еще порядка 30% берут на работу пожилых сотрудников только в качестве исключения, а 28% отметили, что не готовы устраивать к себе в компанию пенсионеров.

"На общих основаниях соискателей пенсионного возраста чаще всего принимает крупный бизнес: 48% против 40% в малых компаниях. Среди компаний различных отраслей наиболее лояльны к кандидатам пенсионного возраста в сфере транспорта и логистики (45%), строительства (44%) и производства (43%)", - отметили в сервисе.

Опрос проводился с 10 по 16 августа 2021 года среди 1 тыс. менеджеров по персоналу компаний из всех регионов России.

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