Более трети собственников МСП в России заявили, что применяют авторитарное управление

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Свыше трети собственников российских малых и средних предприятий (МСП) применяют авторитарное управление, самостоятельно применяя решение по вопросам развития бизнеса. Об этом свидетельствуют данные опроса 1,8 тыс. предпринимателей, который провели Промсвязьбанк (ПСБ), бизнес-объединение "Опора России" и агентство Magram Market Research в рамках составления индекса деловой активности малого бизнеса RSBI.

"Собственники бизнеса чаще признаются, что управление в их компании авторитарное и они принимают решения самостоятельно (об этом сказали 35% респондентов - большинство опрошенных владельцев компаний)", - отмечается в исследовании.

Генеральные директора используют авторитарный стиль реже (18% респондентов). Они чаще частично делегируют принятие решений (29%), учитывают мнение подчиненных и консультируются с ними (25%), а 27% опрошенных гендиректоров вовлекают сотрудников в принятие решений.

В микропредприятиях (до 15 человек) из-за ограниченной штатной структуры результаты деятельности зависят напрямую от действий руководителя, поэтому им более свойственен авторитарный стиль управления, где чаще всего решения принимаются руководителем единолично, свидетельствуют результаты исследования. В малом бизнесе (до 100 человек) степень влияния руководителя снижается, и у сотрудников имеется большая автономность. Руководитель чаще делегирует принятие некоторых решений своим сотрудникам. В среднем бизнесе (до 250 человек) модель управления бизнесом совещательная - руководитель чаще консультируется с подчиненными и учитывает их мнение. Однако в целях эффективного управления возрастает важность функциональных руководителей, уточняется в исследовании.

Вопросы принятия решений

Источники информации, которые используют МСП для принятия управленческих решений, отличаются в зависимости от сфер экономики, в которых работают предприятия. Однако для всех трех сфер деятельности компаний сегмента ключевой метрикой при оценке эффективности деятельности предприятий и принятии управленческих решений является рентабельность бизнеса. Так ответили 66% представителей торговых предприятий, 64% - производственных предприятий и 56% бизнесменов в сфере услуг.

Торговые предприятия чаще ориентируются на анализ оборачиваемости средств (42%), а также принимают во внимание обратную связь от клиентов (29%). Во многих компаниях (23%) для контроля бизнес-процессов и продуктивности персонала действует система KPI (ключевые показатели эффективности). Зарплата сотрудников в МСП часто привязана к таким метрикам, как "продажи за сутки", "средний чек", "исполнение плана" и так далее, следует из опроса.

Ужесточение конкуренции способствовало тому, что более четверти торговых предприятий (27%) анализируют рынок и деятельность конкурентов для выработки выгодной ценовой политики. Производственные предприятия в большей степени используют финансовый менеджмент. Для них важны показатели оборачиваемости средств и контроль уровня ликвидности, чтобы не допустить кассовых разрывов, говорится в исследовании. Для предприятий сферы производства также характерен усиленный контроль, поскольку сложность бизнес-процессов часто выше, чем у предприятий сферы услуг или торговли. При принятии управленческих решений в сфере производства предприниматели чаще других опираются на результаты внутреннего или внешнего аудита (40%). Бизнесмены, работающие в сфере услуг, более гибки. Они реже анализируют оборачиваемость средств или ликвидность из-за отсутствия комплексной системы учета. Их режимы налогообложения подразумевают упрощенный учет, что позволяет избежать расходов на подготовку бухгалтерской и управленческий отчетности, добавляется в исследовании.