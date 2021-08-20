Премьер-министры стран ЕАЭС договорились о сотрудничестве по охране климата

ЧОЛПОН-АТА, 20 августа. /ТАСС/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об углублении сотрудничества по вопросам климата, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы вчера договорились об очень важной рабочей группе - по климатической повестке. Очень важно, чтобы все вызовы, которые сегодня перед нами стоят, были не просто обсуждены, а была бы выработана стратегия Союза по дальнейшему продвижению климатической повестки", - сказал он в ходе встречи глав правительств стран ЕАЭС с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Мишустин подчеркнул, что это "в интересах и Союза, и наших государств".

Накануне премьеры РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии провели встречу в узком составе.

Мишустин сообщил также, что в повестке заседания межправительственного совета в пятницу - вопросы односторонних нетарифных мер, страховой поддержки торговли, свободного перемещения органической сельхозпродукции.