{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер-министры стран ЕАЭС договорились о сотрудничестве по охране климата

Глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в повестке заседания межправительственного совета 20 августа - вопросы односторонних нетарифных мер, страховой поддержки торговли, свободного перемещения органической сельхозпродукции

ЧОЛПОН-АТА, 20 августа. /ТАСС/. Главы правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились об углублении сотрудничества по вопросам климата, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Мы вчера договорились об очень важной рабочей группе - по климатической повестке. Очень важно, чтобы все вызовы, которые сегодня перед нами стоят, были не просто обсуждены, а была бы выработана стратегия Союза по дальнейшему продвижению климатической повестки", - сказал он в ходе встречи глав правительств стран ЕАЭС с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Мишустин подчеркнул, что это "в интересах и Союза, и наших государств".

Накануне премьеры РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии провели встречу в узком составе.

Мишустин сообщил также, что в повестке заседания межправительственного совета в пятницу - вопросы односторонних нетарифных мер, страховой поддержки торговли, свободного перемещения органической сельхозпродукции.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияЖапаров, Садыр Нургожоевич
Исследование: отправиться в путешествие по России хотели бы свыше 90% россиян
Среди самых желанных направлений Байкал, Карелия и Алтай
Читать полностью