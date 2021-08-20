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Киргизия увеличила в 2021 году объемы торговли со странами ЕАЭС на 35%

Глава киргизского кабмина Улукбек Марипов предложил провести в рамках ЕАЭС на побережье озера Иссык-Куль летом 2022 года экологический и климатический форум

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 20 августа. /ТАСС/. Объемы торговли Киргизии со странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в нынешнем году увеличились на 35%. Об этом заявил в пятницу в городе Чолпон-Ата во время заседания Евразийского межправительственного совета глава киргизского кабмина Улукбек Марипов.

"Торговля с партнерами по ЕАЭС за пять месяцев нынешнего года возросла на 35% по сравнению с прошлым годом, что придает нам оптимизм", - сказал он. По его словам, участники заседания в Чолпон-Ате также намерены уделить повышенное внимание "зеленой экономике, с помощью которой возможно достижение экономических и экологических целей".

Марипов также предложил провести в рамках ЕАЭС на побережье озера Иссык-Куль летом следующего года экологический и климатический форум. Он также выразил надежду, что в рамках союза также удастся "улучшить систему свободного передвижения товаров, услуг и капиталов".

Во встрече в Чолпон-Ате принимают участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Белоруссии Роман Головченко, Казахстана Аскар Мамин, Киргизии Улукбек Марипов, а также председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В качестве наблюдателей на заседании присутствуют премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус (по видеосвязи). В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Молдавия, Узбекистан и Куба имеют статус наблюдателей при организации.

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