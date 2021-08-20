Пашинян отметил важность формирования общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов в ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА, 20 августа. /ТАСС/. Создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является одним из ключевых составляющих развития интеграционного объединения. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате.

"Мы убеждены что одним из ключевых составляющих эффективного развития союза является последовательная и прозрачная работа, направленная на создание нормативной базы общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Эффективное использование энергетического потенциала союза может стать ответом на многие вызовы, способствуя укреплению энергетической безопасности и устойчивому развитию экономики наших стран", - заявил он.

По словам Пашиняна, "Армения выражает удовлетворение в связи со значительной работой, проделанной Евразийской экономической комиссией и уполномоченными органами государств - членов ЕАЭС в вопросах формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов союза".

"Надеемся на продолжение конструктивной работы на основе взаимопонимания и учета интересов всех стран - членов ЕАЭС", - добавил глава армянского кабмина.

Пашинян отметил важность реализации дорожной карты по формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции, а также сотрудничество для сокращения негативных факторов, влияющих на изменение климата.