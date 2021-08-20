Мишустин предложил решать климатические вопросы в составе специальной рабочей группы ЕАЭС

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 20 августа. /ТАСС/. Проработкой климатических вопросов в странах ЕАЭС должна заниматься специальная рабочая группа. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Мишустин призвал объединить усилия стран союза на климатическом треке, остановить глобальные изменения и защитить окружающую среду. "Сохранить природу для будущих поколений можно только сообща. Вместе мы сможем выработать эффективные решения в этом направлении", - сказал он.

Мишустин напомнил, что российский президент Владимир Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатический данных и цифровых инициатив для учета углеродного следа. "Это поможет бизнесу работать над улучшением экологической обстановки, а также повысит конкурентоспособность экономик. На наш взгляд, проработкой климатических вопросов, включая тематику регулирования парниковых газов, должна заниматься специальная рабочая группа", - заявил Мишустин.

Еще один акцент премьер сделал на вопросе производства органической сельхозпродукции. По его мнению, "люди хотят покупать еду, которая изготовлена без использования пестицидов, консервантов и пищевых добавок, и нужно обеспечить беспрепятственное перемещение таких товаров". "Сегодня мы планируем утвердить соответствующую дорожную карту. Чтобы экопродукция стала более доступной для граждан, надо ввести единые требования по ее производству, маркировке и сертификации", - сказал Мишустин.

Российский премьер также рассказал о меморандуме по развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта стран ЕАЭС. Документ позволит выработать дополнительные инструменты для ускорения цифровой трансформации этой сферы, внедрения технологических новаций, сокращения углеродного выброса. Говоря о международном сотрудничестве ЕАЭС, Мишустин отметил рост заинтересованности стран мира к расширению торгово-экономических связей с союзом. По его словам, работа, которая ведется по этому треку, "будет способствовать устойчивому и динамичному развитию ЕАЭС, продвижению инициативы президента России Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства".

В завершение выступления Мишустин отметил, что "работа в рамках ЕАЭС оказывает непосредственное влияние на развитие экономик стран союза, и важно сделать ЕАЭС по-настоящему эффективным объединением, которое успешно действует в современных непростых реалиях". "Уверен, что совместно мы справимся с этой стратегической задачей", - заключил он.