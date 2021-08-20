Автобусы "Аэроэкспресса" начали курсировать до терминала D аэропорта Шереметьево

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. У экспресс-автобусов "Аэроэкспресса" появился прямой маршрут от станции метро "Ховрино" до терминала D аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении компании.

Теперь они курсируют не только до северного терминального комплекса аэропорта (терминалы В и С), но и до южного (терминал D). Новый маршрут под номером № 1195Д проходит по платной трассе от станции метро "Ховрино" без дополнительных остановок. Время в пути составляет около 20 минут. Экспресс-автобусы в терминал D и обратно отправляются каждые 30 минут: с 6:10 до 22:10 из Ховрино и с 6:45 до 22:45 из аэропорта. Остановка расположена напротив выхода из зоны прилета терминала D.

"В июле мы провели тестовый запуск остановки в терминале D, который показал, что автобусный экспресс-маршрут от этой точки востребован пассажирами. По итогам пилота мы приняли решение запустить в терминал D отдельный полноценный маршрут без остановок в пути. Для пассажиров, прилетающих и вылетающих из терминала D, это станет удобной альтернативой быстро, без пробок и с выгодой добраться из аэропорта Шереметьево в Москву и обратно", - рассказала генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева, которую цитирует компания.

График движения экспресс-автобусов № 1195 (станция метро "Ховрино" - терминалы В, С) остался прежним. Автобусы отправляются каждые 15-20 минут: с 6:40 до 22:25 - от терминала С, с 6:50 до 22:40 - от терминала В, с 6:20 до 22:00 - от станции метро "Ховрино". Время в пути - 20 минут.

Для проезда в экспресс-автобусах по маршруту № 1195 и № 1195Д действуют одинаковые тарифы и абонементы.