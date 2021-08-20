Эксперт: рост цен на древесину для домостроения впервые прекратился в РФ с осени 2020 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Цены на древесину для строительства жилья, которые начали резко расти в России с осени 2020 года, за последние две-три недели стабилизировались, сообщили ТАСС в пятницу в Ассоциации деревянного домостроения. Дальнейшего удорожания до конца года эксперты не прогнозируют.

"Цены на древесину остановили свой рост в конце июля - начале августа, но остановились на довольно высоких цифрах. При этом снижения стоимости на пиломатериалы пока не наблюдается", - сказала член правления Ассоциации деревянного домостроения, гендиректор компании "ДДМ-строй" Вера Вавилова.

До сегодняшнего момента цены менялись постоянно, нельзя было спрогнозировать даже завтрашнюю поставку, добавил директор по работе с госорганами Ассоциации деревянного домостроения, директор московского представительства компании "Тамак" Вадим Фидаров. "Такая ситуация не давала возможность зафиксировать цену для конечных покупателей домокомплектов, для заказов на строительство домов", - отметил он.

По словам эксперта, на стабилизации цен сказалось постепенное сокращение спроса. Одни уже успели закупиться до пиковых ценников, а другие не готовы брать материалы по завышенной стоимости, добавила Вавилова. "В результате поставщикам пришлось потихоньку сдерживать цены и начинать продавать запасы", - пояснила она.

При этом в Ассоциации деревянного домостроения не ожидают дальнейшего резкого роста стоимости до конца года. Так как сезон строительства скоро закончится, то до зимы включительно цены будут держаться на текущих значениях, считает Вавилова. Со своей стороны, Фидаров прогнозирует снижение на 20% в связи с падением спроса. Тем не менее многое будет зависеть от погодных условий для лесозаготовки, коронавирусных ограничений и ситуации в мировой экономике в целом, добавил он.

Резкий рост цен на пиломатериалы и, как следствие, на деревянные дома начался в России с осени 2020 года. Это произошло в условиях повышенного спроса практически во всем мире, что в свою очередь привело к дефициту древесины. К примеру, обрезной пиломатериал естественной влажности сейчас в среднем стоит 28 тыс. рублей за кубометр, тогда как год назад его цена составляла 11 тыс. рублей, сообщила Вавилова. По данным Фидарова, стоимость сухой доски сегодня оценивается в 31-32 тыс. рублей с НДС, за год она подорожала более чем вдвое.