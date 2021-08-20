Премьеры ЕАЭС договорились создать рабочую группу по климатической повестке

ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 20 августа. /ТАСС/. Главы правительств стран ЕАЭС по итогам заседания Евразийского межправсовета договорились создать рабочую группу высокого уровня по климатической повестке.

По данным коллегии ЕЭК, утверждено распоряжение "о формировании рабочей группы высокого уровня по выработке предложений по сближению позиций государств - членов Евразийского экономического союза в рамках климатической повестки".

С инициативой о создании такой группы выступил на заседании межправсовета российский премьер-министр Михаил Мишустин. Он призвал объединить усилия стран Союза на климатическом треке, остановить глобальные изменения и защитить окружающую среду. Глава кабмина подчеркнул, что "сохранить природу для будущих поколений можно только сообща".

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил создать в ЕАЭС банк климатический данных и цифровых инициатив для учета углеродного следа. По словам Мишустина, "это поможет бизнесу работать над улучшением экологической обстановки, а также повысит конкурентоспособность экономик". По мнению РФ, добавил глава кабмина, "проработкой климатических вопросов, включая тематику регулирования парниковых газов, должна заниматься специальная рабочая группа".

Кроме того, утверждены решения о сближении односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин; о мерах страховой поддержки взаимной и внешней торговли государств - ЕАЭС. Принято решение о создании Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия.

Премьеры также договорились об обеспечении равных условий участия в программе закупки сельскохозяйственной техники и оборудования в Казахстан для производителей Евразийского экономического союза и третьих стран, а также дали поручение о реализации проекта "Автоматизированная трансграничная торгово-расчетная интегрированная система (АТТИС)".

Транспортные и торговые вопросы

Главы правительств стран также утвердили дорожную карту по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной транспортной политики стран - членов Союза на 2021-2023 годы. Премьеры ЕАЭС одобрили и план первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между странами ЕАЭС и Китаем.

Кроме того, утверждены перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, решение о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств Союза по итогам 2020 года, ежегодный отчет о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений ЕЭК.

По решению совета вносятся изменения в порядок официального опубликования международных договоров в рамках ЕАЭС и договоров Союза с третьими государствами, интеграционными объединениями и международными организациями. Также принято решение о формировании рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в Евразийском экономическом союзе.

Кроме того, в рамках заседания Евразийского межправсовета утвержден меморандум о содействии устойчивому развитию транзитного потенциала и экологической безопасности железнодорожного транспорта государств - членов Евразийского экономического союза. Документ подписан компаниями РЖД, Белорусской железной дорогой и НК "КТЖ" (Казахстанская железная дорога).