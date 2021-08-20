Две китайские компании объединились в третьего крупнейшего в мире производителя стали

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Китайские производители стали Ansteel Group и Benxi Steel Group объявили о слиянии, в результате чего они образуют третью в мире по величине сталелитейную компанию. Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".

Согласно данным, опубликованным в июле текущего года Всемирной ассоциацией производителей стали, Ansteel занимала седьмое место в рейтинге крупнейших производителей мира, Benxi Steel - девятнадцатое. В прошлом году объемы производства нерафинированной стали Ansteel составили 38,19 млн тонн, Benxi Steel - 17,36 млн тонн. Исходя из данных прошлого года, при их объединении общий объем выпуска достигнет 55,55 млн тонн.

В прошлом году третье место в списке крупнейших производителей занимала китайская компания Hesteel Group с объемом производства нерафинированной стали 43,76 млн тонн. На первом месте расположилась компания из КНР China Baowu Group, производящая 115,29 млн тонн. На втором - люксембургская ArcelorMittal с объемом производства 78,46 млн тонн.