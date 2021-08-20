Шульгинов: рост цен на металлы не приведет к срыву подготовки объектов энергетики к зиме

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Увеличение цен на металлы в России не приведет к срывам подготовки объектов энергетики к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщил журналистам в пятницу в Красноярске министр энергетики Николай Шульгинов.

"У нас есть обязанность - несмотря на цены, готовить оборудование электростанций к работе в ОЗП [осенне-зимний период]. Если надо - искать источники финансирования, но не срывать работы по подготовке к зиме, <…> потому что цены выросли", - сказал министр.

По его словам, подготовка к ОЗП только началась. "Проблем было много, но это решаемые проблемы. В основном это организационные проблемы, есть технические проблемы, есть проблемы, связанные с большой водностью в Ангаро-Енисейском каскаде", - отметил Шульгинов.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл. С 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины на отходы и лом черных металлов, также было предложено проводить закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. После стабилизации в начале текущего года цены на металл снова выросли. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что доходы металлургов в России выросли за 2020 год в разы, они получили 100 млрд рублей. В результате правительство России приняло решение с августа до конца 2021 года ввести пошлины на экспорт черных и цветных металлов.