Общий объем заявленных инвестпроектов на форум стартапов в Тюмени превысил 5 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 20 августа. Общий объем инвестпроектов, которые были заявлены на инновационный форум Innoweek в Тюмени, превысил 5 млрд рублей. В отборе проектов будут участвовать более 50 инвесторов, сообщил в пятницу председатель Тюменского регионального отделения "Опоры России" Эдуард Омаров на форуме "Слет успешных предпринимателей".

"Есть площадка Innoweek, на которую заявляются инвестпроекты. Присутствует более 50 инвесторов. Общий объем заявленных инвестпроектов превысил 5 млрд рублей. Сколько реализуется, увидим. Желающих принять участие очень много", - сказал он.

Подать заявки на форум могут стартапы из сферы зеленых технологий, медицины, фарминдустрии, агротехнологии и IT.

Innoweek - это ежегодная площадка, на которой встречаются инновационные стартапы, венчурные инвесторы и компании-лидеры отрасли. За всю историю ее функционирования подали более 250 заявок технологических стартапов, победители получили 29 млн рублей на реализацию.