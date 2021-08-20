Минстрой сообщил о введении налоговых льгот в ДФО для развития жилищного строительства

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Налоговые льготы для развития жилищного строительств будут введены на Дальнем Востоке, сообщил в пятницу замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин на бизнес-бранче для девелоперов.

"Сегодня на Дальнем Востоке запускается ряд программ, позволяющих получать налоговые льготы. <...> Они позволят получать землю, а самое главное, обеспечивать инфраструктурой с магистральными сетями эти земельные участки", - сказал Стасишин.

По его словам, речь о налоговым льготах, возможно, будет идти на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей высокого уровня ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия форума будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио. Организатором выставки выступает Фонд Росконгресс при поддержке аппарата полпреда президента России в ДФО.