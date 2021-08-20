Юг Красноярского края могут газифицировать после строительства "Силы Сибири - 2"

КРАСНОЯРСК, 20 августа. /ТАСС/. Прорабатывается вопрос о газификации юга Красноярского края с помощью газопровода "Сила Сибири - 2". Об этом сообщил журналистам в пятницу министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

В Красноярском крае, где проживают 3 млн человек, в настоящее время газифицирован только северный Норильский промышленный район, который обеспечивается топливом за счет местных запасов газа. Красноярск получает тепло за счет угольных ТЭЦ, старейшая из которых работает с 1943 года. Частный сектор в основном отапливается за счет печного угольного отопления.

"Перспектива определена. В том, как - это будет решаться при строительстве газопровода "Сила Сибири - 2", но пока там решения не приняты и трассы не выбраны. Мы будем решать вопрос, чтобы "Сила Сибири - 2" смогла обеспечить газификацию южных районов Красноярского края", - сообщил министр.

Весной 2020 года президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" перейти к начальной стадии реализации проекта "Сила Сибири - 2". Строительство газопровода позволит обеспечить потребности в газе регионов Восточной Сибири, в том числе Красноярского края. В мае прошлого года началась актуализация генеральной схемы газоснабжения и газификации края. Ранее губернатор края Александр Усс сообщал ТАСС, что рассматривается вариант газификации Красноярска с помощью газопровода "Сила Сибири - 2" или строительство отдельного газопровода из Кемеровской области.