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Глава Минприроды возглавил совет директоров "Росгеологии"

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что возглавил совет директоров "Росгеологии".

В развитие инфраструктуры города Сегежа в Карелии инвестируют 35 млрд рублей
Это средства инвестора, федерального и регионального бюджетов
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