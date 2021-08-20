Минприроды и Минпромторг начнут испытывать российские разработки для геологоразведки

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Минприроды и Минпромторг договорились о начале испытаний на экспериментальных месторождениях отечественных разработок для геологоразведки и добычи полезных ископаемых. Об этом заявил глава Минприроды Александр Козлов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы с коллегами из Минпромторга договорились, что возьмем экспериментальные месторождения и начнем на них обкатывать разработки нашей науки и наших производственников, чтобы у нас появились свои технологии. К сожалению, сегодня мы этим похвастаться не можем ни в геологоразведке, ни в добыче", - отметил министр.