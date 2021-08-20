"Ъ": мусоросжигающие ТЭС смогут не возвращать 13 млрд рублей госсубсидий

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство РФ предложило не изымать госсубсидии в размере 12,7 млрд рублей из выручки за поставку мощности с пяти пилотных мусоросжигающих тепловых электростанций (МТЭС), которые "дочка" госкорпорации Ростех "РТ-Инвест" строит в Московской области и Татарстане. Об этом в пятницу сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на копию протокола совещания у вице-премьера РФ Александра Новака от 3 августа.

По данным издания, Минпромторгу РФ поручено договориться с промышленностью не взимать с "РТ-Инвеста" штрафы на отсрочку ввода МТЭС на год, а Торгово-промышленной палате РФ - подтвердить случаи возникновения форс-мажорных обстоятельств, которые привели к задержке ввода. В свою очередь, в Министерстве энергетики РФ сообщили "Коммерсанту", что в настоящее время прорабатывают поручение вице-премьера. Там пояснили, что срок действия договора о предоставлении мощности (ДПМ ТБО) не будет продлен, а для исключения штрафов компании необходимо договориться со всеми потребителями ценовой зоны оптового энергорынка.

В "Сообществе потребителей электроэнергии" добавили, что бюджетная субсидия не поможет ускорить достройку и не снизит платеж энергорынка на строительство МТЭС, однако решение ее изымать "больше похоже на расточительство".

Наконец, для пилотных МТЭС могут повысить долю газа в топливном балансе станций до 20%, но только на первые шесть месяцев после запуска. "РТ-Инвест" выступал с подобной просьбой в мае текущего года, однако тогда ассоциации "Сообщество потребителей энергии" и "Совет рынка" выступили против, посчитав, что увеличение доли газа сделает из МТЭС, которые позиционируются как объекты ВИЭ-генерации, обычные газовые станции.

В "Сообществе потребителей электроэнергии" сообщили ТАСС, что несколько дней назад на совещании в Минпромторге РФ промышленные и сбытовые компании уже выступили против отсрочки ввода пилотных МТЭС, не видя для этого никаких оснований.

О проекте

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ договорились о строительстве не менее 25 заводов энергоутилизации бытовых отходов. Оператором проекта выступит Ростех в лице своей дочерней структуры "РТ-Инвест", Росатом станет технологическим партнером, финансировать проект будет ВЭБ.РФ, предполагаемый объем участия ВЭБ.РФ составляет около 200 млрд рублей.

В настоящее время "РТ-Инвест" ведет строительство пяти мусоросжигательных заводов: четырех в Подмосковье и одного в Татарстане. Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии.