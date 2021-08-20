Контейнеровоз Ever Given начал проход через Суэцкий канал

КАИР, 20 августа. /ТАСС/. Контейнеровоз Ever Given, ставший в марте причиной полной блокировки русла Суэцкого канала, в пятницу начал проход через эту водную артерию Египта в обратном направлении. Согласно данным портала Marine Traffic, в настоящий момент судно находится на пути из Порт-Саида, куда оно прибыло в четверг вечером, в Исмаилию, двигаясь по северной ветке водной артерии, где в 2014 году был запущен второй участок пути, позволяющий проход судов в обоих направлениях.

Как подтвердили ТАСС в пятницу источники в навигационной службе Суэцкого канала, "следующий с неполной загрузкой контейнеровоз вошел рано утром в судоходный коридор канала в составе северного конвоя из Порт-Саида в направлении Азии".

"Судно сопровождают два буксира - один следует спереди, второй - сзади - с опытными лоцманами на борту", - отметил собеседник агентства. Следующий из Роттердама контейнеровоз зашел в четверг поздно вечером в Порт-Саид, проход через канал был запланирован на пятницу. Особое внимание при проходе канала будет уделено более узкому участку южнее Большого и Малого Горьких озер, где в марте произошел инцидент с судном.

23 марта шедший под панамским флагом Ever Given длиной 400 м перегородил одномагистральную южную часть канала, из-за сильного ветра и песчаной бури изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега. Шесть дней ушло на стаскивание судна с мели. За это время в очередь на проход выстроились более 400 судов, пробка растянулась почти до Индии.

Управление канала потребовало от владельца компенсацию в размере $916 млн за нанесенный ущерб, а также затраты по снятию контейнеровоза с мели. Как было озвучено 7 июля во время подписания примирительной сделки, точная сумма является конфиденциальной информацией, поэтому стороны не стали разглашать детали договоренностей. Однако, по данным источников в управлении, стороны после длительных переговоров, в течение которых судно находилось под арестом, договорились о компенсации в размере $540 млн, из которых $240 млн будут выплачены на первом этапе, а оставшиеся $300 млн - в течение года в рассрочку. Канал также должен получить современный буксир.