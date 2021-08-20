Опрос: развитие современных технологий поддерживают 56% жителей крупных городов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (56%), проживающих в городах-миллионниках, поддерживают развитие современных технологий, следует из данных исследования международного разработчика антивирусного программного обеспечения Eset, с которыми ознакомился ТАСС.

"Большинство жителей страны (56%) полностью поддерживают развитие современных технологий, так как считают, что гаджеты упрощают жизнь. Однако 41% респондентов все же более критично относятся к прогрессу и находят полезными не все инновации. Интересно, что злом новые технологии считают по большей части представители молодой аудитории - от 18 до 24 лет. Среди мужчин скептицизм по поводу новых технологий более распространен, чем среди женщин", - говорится в исследовании.

В компании добавили, что для россиян приоритетным преимуществом жизни в мире технологий стала более комфортная жизнь, а также возможность поддерживать контакт с людьми из любой точки мира и экономить свое время. В то время как недостатками цифровизации респонденты назвали отсутствие общения вживую, возрастающую лень, уязвимость к тотальной слежке и отсутствие приватности.

Среди технологий будущего, в реальность которых верят россияне, были названы "умные дома", доставка с помощью дронов, повсеместное распространение беспилотных автомобилей, замена роботами людей на рабочих местах и доступность космического туризма.

Онлайн-опрос был проведен в августе 2021 года среди 1,1 тыс. пользователей из городов-миллионников РФ.