Псковские власти в 2021 году обеспечили финансирование всех заявок от ТОСов региона

ПСКОВ, 20 августа. /ТАСС/. Псковские власти в 2021 году трижды выделяли средства на поддержку территориальных общественных самоуправлений (ТОС), чтобы обеспечить финансирование всех заявок от жителей. Средства пойдут на установку детских площадок и уличного освещения, ремонт дворов и дорог, благоустройство территорий в деревнях и поселках, сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников на первой международной конференции местных сообществ.

"В 2021 году мы предусмотрели 20 млн рублей. После проведения грантового конкурса мы увидели, что многие интересные, яркие, крайне нужные проекты не прошли первичный отбор, потому что для людей это был первый опыт. Мы объявили второй этап грантового конкурса на сумму 5 млн рублей и после этого приняли решение добавить еще 1 млн рублей, и, по сути, все заявки в этом году получили поддержку", - сказал губернатор.

По его словам, тема развития общественного самоуправления для Псковской области имеет особое стратегическое значение. "Наш регион занимает второе место в России по количеству населенных пунктов, у нас их более 8 тыс., и большая часть из них - это малонаселенные деревни, небольшие поселки, каждый из которых обладает своим спектром особенностей. И объективно невозможно адресно и предметно подойти к каждому их них, досконально учитывать всю специфику и потребности. Эту задачу могут выполнить только сами жители, создавая ТОСы", - пояснил Ведерников.

По его оценке, в каждом населенном пункте Псковской области "есть активные неравнодушные люди". "Но своих возможностей им явно не хватает, потому что без дополнительных средств крайне сложно установить детскую, спортивную площадку, благоустроить территорию, организовать уличное освещение, обустроить дом культуры, заасфальтировать двор или дорогу. Эти вопросы составляют львиную долю заявок ТОС. <..> Мы приняли областную программу поддержки ТОСов в рамках реализации грантов на конкурсной основе", - отметил Ведерников.

Территориальное общественное самоуправление - объединение инициативных граждан, при помощи которого они могут решать широкий круг вопросов, направленных на улучшение качества жизни. В частности, они могут создавать программы развития соответствующей территории, принимать решения о благоустройстве дворов вокруг своих домов, ремонте дорог и тротуаров, о защите экологии и объектов культурного наследия. Деятельность таких структур, как правило, финансируется за счет средств жителей. Деньги на реализацию конкретных проектов ТОС может получить из местных бюджетов, также члены самоуправлений могут претендовать на грантовую поддержку.