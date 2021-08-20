В Новосибирске создадут центр компетенций НТИ по новым материалам

НОВОСИБИРСК, 20 августа. /ТАСС/. Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ), который будет заниматься созданием функциональных материалов с заданными свойствами, планируют создать в Новосибирске в первом квартале 2022 года, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС автор проекта Центра функциональных материалов с заданными свойствами Антон Рязанцев.

"Центр сам по себе пока существует как консорциум, как цель, а непосредственно программа - это первый квартал 2022 года", - сказал Рязанцев.

По его словам, целью создания центра стал ответ на новые вызовы XXI века по разработке материалов. Он отметил, что современная наука требует создания материалов с заданными свойствами. Кроме того, центр должен помочь закрыть пропасть между разработчиками и производителями во всех отраслях экономики. Создатели центра уже имеют множество наработок, среди которых разработка композитного крыла МС-21, внедрение одностенных углеродных нанотрубок.

В консорциум на базе Новосибирского государственного университета вошли Новосибирский государственный технический университет, Сколтех, Санкт-Петербургский Политехнический университет, компания OCSiAl, инженерные центры, резиденты новосибирского Академпарка.

"Центр компетенций НТИ - это программа государственно-частного партнерства, где государство вкладывает до 750 млн рублей на четыре года, требуя на каждый государственный рубль, рубль соинвестиций. Получается 750 млн для Новосибирской области", - сказал Рязанцев.

Об НТИ

Программа государственной поддержки Центров компетенций НТИ стартовала в 2017 году. Центры являются платформой для развития кооперации университетского, научного и бизнес-сообщества с целью преодоления технологических барьеров и укрепления позиций российских компаний на глобальных рынках НТИ. Центры ведут исследовательскую и образовательную деятельность в консорциуме с крупнейшими технологическими компаниями и научными организациями.

В ходе проведенных ранее конкурсных отборов определили 16 Центров компетенций НТИ на базе вузов и научных организаций по таким направлениям как искусственный интеллект, интернет вещей, квантовые технологии, сенсорика и другие. По данным на конец 2020 года совокупное число участников консорциумов Центров НТИ превысило 540.