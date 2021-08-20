Власти Хайнаня утвердили новый план развития аграрных районов курортного города Санья

ХАЙКОУ /Китай/, 20 августа. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань утвердили новый план модернизации и развития аграрных районов города Санья, считающегося ведущим курортом национального и международного уровней. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По ее данным, программа рассчитана на период до 2025 года и нацелена на развитие сразу нескольких ключевых направлений. Прежде всего речь идет о формировании современного кластера селекции растений в инновационной зоне "Ячжоувань". Одновременно правительство планирует усилить стимулирующие меры по созданию "пояса аграрного туризма" - зоны, обладающей современной инфраструктурой и имеющей все необходимое для нужд отдыхающих. Она будет прилегать к отрезку скоростной автотрассы, которая опоясывает Хайнань и проходит через Санья недалеко от побережья.

Кроме того, местная администрация в течение 14-й пятилетки (2021-2025) намерена добиться существенного прогресса в развитии глубоководного рыболовства и торгово-промышленного комплекса по переработке, хранению и транспортировке сельхозпродукции. Среди главных задач - повышение производительности и экологичности предприятий.

Предполагается, что развитию аграрного туризма в Санья будут содействовать не только такие объекты, как местный государственный парк рисовых плантаций, но и небольшие сельские населенные пункты, административно подчиняющиеся городу и производящие широкий перечень продукции, от овощей и фруктов до декоративных цветов. Власти намерены продвигать новые туристические продукты, которые будут способствовать развитию не только аграрной сферы, но и гостиничного и ресторанного бизнеса, индустрии развлечений.

Как уточнила администрация Санья, к концу 2025 года в каждом районе города как минимум по два села, расположенных на окраинах, должны получить статус образцовых деревень. Это означает, что властям предстоит обеспечить их безупречный культурный облик, гарантировать их абсолютную чистоту и экологичность, а также заметно повысить эффективность производства и уровень благосостояния всех проживающих там жителей.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация провинции планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.