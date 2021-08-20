Развитие молодежного предпринимательства обсудят на слете предпринимателей в Тюмени

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Форум "Слет успешных предпринимателей 2021" начал работу в Тюмени, его участники в том числе обсудят развитие молодежного бизнеса. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе мероприятия.

"20-22 августа в режиме covid-free "Опора России" проведет молодежный бизнес-форум "Слет успешных предпринимателей 2021". Впервые в нем примут участие эксперты из 12 стран", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте бизнес-объединения, трехдневная программа форума включает в себя площадки по международному и молодежному предпринимательству, креативным индустриям, цифровизации и Innoweek - площадку для технологических и инновационных стартапов. На форуме запланировали проведение тренингов и мастер-классов, деловых завтраков.

По словам полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, форум является площадкой, "где молодежь обменивается опытом, общается с экспертами, обретает уверенность в своих силах". "Это событие не столько про бизнес, сколько про людей, которые выбрали активную жизненную позицию. Про тех, кто ставит цели и уверенно идет к ним", - приводится в сообщении комментарий Якушева.

Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, сегодня все больше молодых людей видят себя предпринимателями: "примерно 60% студентов заявляют, что готовы открыть собственный бизнес". Форум дает молодежи возможность реализовать мечту о собственном деле, уточнил он. Одним из спикеров СУП-2021 станет предпринимательница Камила Конакбиева, впервые ставшая участницей форума в 2016 году в 14 лет. Ее бренд производит массовую и эксклюзивную одежду.

Ежегодно в Слете успешных предпринимателей участвуют более 1 тыс. предпринимателей. В этом году в форуме примут участие представители стран Шанхайской организации сотрудничества и Евразийского экономического союза благодаря соглашению о развитии международного молодежного предпринимательства между "Опорой России" и Федеральным агентством по делам молодежи.