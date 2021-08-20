В развитие инфраструктуры города Сегежа в Карелии инвестируют 35 млрд рублей

ТАСС, 20 августа. На поддержку городской инфраструктуры в Сегеже в Карелии направят 35 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики, сославшись на данные регионального Минэкономразвития.

В настоящее время в республике реализуется самый крупный арктический проект - строительство целлюлозного завода в Сегеже компанией "Сегежа Запад" с инвестициями более 170 млрд рублей и созданием 660 новых рабочих мест.

"Строительство завода вдохнуло новую жизнь в развитие Сегежи. В связи с созданием нового производства уже сейчас проводятся и запланированы большие работы по благоустройству города, ремонту и строительству дорог, мостов и путепровода. Всего на инфраструктуру будет направлено 35 млрд рублей, это средства инвестора, федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Группа компаний Segezha Group и правительство Карелии договорились о строительстве целлюлозно-бумажного комбината в карельском городе Сегеже на Петербургском международном экономическом форуме. Объем инвестиций в проект мощностью около 1,5 млн тонн продукции в год оценивается в 178 млрд рублей. Комбинат должен обеспечить глубокую переработку балансовой древесины, рост показателей несырьевого экспорта и импортозамещения с высокой добавленной стоимостью. Новое предприятие в последующем объединят с уже имеющимся активами группы компаний в Сегеже - АО "Сегежский ЦБК" и ООО "Сегежская упаковка" - в передовой биотехнологический комплекс. В июне инвестпроект по строительству целлюлозно-бумажного комбината "Сегежа Запад" был поддержан государственной комиссией по развитию Арктики.

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. География представительств группы охватывает 12 государств, включая Россию. Продукция реализуется в более чем 100 странах. Компания занимает первое место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.