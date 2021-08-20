Украина создает группу по нейтрализации угроз "Северного потока - 2"

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Рабочая группа для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток - 2", создается на Украине. Об этом в пятницу сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие письма за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы офиса президента Андрея Ермака.

Как следует из переписки, предполагается создание целой коммуникационной платформы для обсуждения и наработки предложений в отношении мер по нейтрализации угроз, которые могут появиться после запуска "Северного потока - 2".

В частности, в письме премьеру Ермак по инициативе президента Владимира Зеленского просит согласовать включение вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину и министра юстиции Дениса Малюську в рабочую группу по наработке этих предложений. По информации агентства, в ответном письме Шмыгаль согласовал их включение, а также включение министра энергетики Германа Галущенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что попросит президента США Джо Байдена еще раз вмешаться в ситуацию с газопроводом. По мнению Зеленского, Россия может использовать его как оружие, создавая дефицит поставок на рынке газа и тем самым повышая цену.

"Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает сооружение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой - 27,5 млрд куб. м в год.

США и Германия 21 июля опубликовали соглашение по проекту "Северный поток - 2", в рамках которого Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины. Американские власти вместе с тем оставили за собой право принимать меры в случае "использования Россией энергетики в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессии в отношении Украины", отметили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и что Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.