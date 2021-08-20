Новую программу по развитию молодежного предпринимательства запустят в России

ТЮМЕНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Новую всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства запустят в сентябре, пилотный проект стартует на территории 30 регионов, сообщила ТАСС в пятницу заместитель начальника Управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова в кулуарах форума "Слет успешных предпринимателей" в Тюмени.

"В 2021 году совместно с "Опорой России", ассоциацией "Мой бизнес" и Минэкономразвития России мы будем запускать совершенно новую всероссийскую программу по развитию молодежного предпринимательства. Официальный старт Всероссийской программы будет в сентябре. Эта программа в целом для поддержки развития молодежного предпринимательства, бессрочная, будет включать в себя комплекс направлений", - рассказала она.

Селиверстова добавила, что новой программой по всей России планируется охватить лиц с 14 до 35 лет. "Когда мы запускаем какие-то крупные проекты, мы хотим их сначала запускать в пилотном режиме. И в пилотном режиме хотим опираться на наших партнеров в лице регионов, которые уже активно это или иное направление развивают. Топ-30 пилотов-регионов будут объявлены во время презентации программы на Восточном экономическом форуме", - отметила она.

IX Международный предпринимательский форум "Слет успешных предпринимателей" проходит в Тюмени 20-22 августа. Впервые его организуют на трех площадках города. Все мероприятия форума проходят в очном формате с соблюдением правил санитарно-эпидемиологической безопасности.