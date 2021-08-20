Владельцы коммерческих биометрических систем аккредитуются у Минцифры для оказания услуг

МОСКВА, 20 августа./ТАСС/. Владельцы коммерческих биометрических систем (КБС) смогут предоставлять услуги по биометрической идентификации только при условии наличия аккредитации, которую будет проводить Минцифры. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

"В России наряду с Единой биометрической системой (ЕБС) существуют иные коммерческие биометрические системы (КБС). Владельцы этих систем смогут предоставлять услуги по биометрической идентификации только при условии наличия аккредитации. Аккредитацию таких КБС будет проводить Минцифры", - сообщили ТАСС в министерстве.

Там добавили, что аккредитованные коммерческие биометрические системы будут соответствовать всем требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности. Содержащиеся в них данные граждан будут максимально защищены государством.

Проект федерального закона также определяет сроки прохождения аккредитации для коммерческих биометрических систем. Предполагается, что с 1 января 2022 года все коммерческие биометрические системы смогут обратиться в Минцифры для получения аккредитации, а с 1 сентября 2022 года одновременно приступить к оказанию услуг, касающихся сбора, размещения, обработки биометрических персональных данных, а также контроля в сфере идентификации и аутентификации. "Это необходимо для создания равных условий при функционировании всех КБС", - уточнили в Минцифры.