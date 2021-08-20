Суд в Москве подтвердил решение ФАС о торгах по ремонту челябинских дорог

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отменил решение Арбитражного суда Москвы о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог в Челябинской области, следует из материалов в базе "Электронное правосудие".

"Девятый арбитражный апелляционный суд <...> постановил решение Арбитражного суда города Москвы от 11.03.2021 по делу NoА40-151590/19 отменить в части признания недействительным решения ФАС России от 22.03.2019 по делу No1-16-115/00-22-18 в части признания губернатора Челябинской области, Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и Акционерного общества "Южуралмост" нарушившими статью 16 Федерального закона от 26.07.2016 No135-ФЗ "О защите конкуренции", - говорится в материалах.

Весной Арбитражный суд города Москвы признал незаконным решение Федеральной антимонопольной службы от 22.03.2019 по делу № 1-16-115/00-22-18 в части признания бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО "Южуралмост" нарушившими статью 16 федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" путем заключения соглашения между органами государственной власти субъекта Российской Федерации и хозяйствующим субъектом и участия в нем.

В 2018 году, когда Дубровский был губернатором Челябинской области, ФАС России возбудила в отношении него, министерства дорожного хозяйства региона и "Южуралмоста" дело о сговоре на торгах при проведении аукционов на право заключения контрактов на ремонт дорог на сумму свыше 8 млрд рублей. По данным антимонопольного органа, с 2015 года по 2018 год более 90% контрактов на территории области по строительству дорог заключено с АО "Южуралмост", "ставшим монополистом в этой сфере".

Дубровского 15 января 2014 года указом президента России назначили врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избрали губернатором региона, в марте 2019 года он подал в отставку.