Эксперт: поэтапное увеличение доли "голубого" водорода отражает баланс ресурсной базы РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Постепенное увеличение доли производства "голубого" водорода, предусмотренное в концепции развития водородной энергетики, отражает баланс имеющихся ресурсов полезных ископаемых в России, заявил ТАСС профессор практики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Михаил Аким. При этом, по мнению эксперта, истощение ресурсов газа, на основе которого производится "голубой" водород, может стать дополнительным стимулом для развития производства "зеленого" водорода из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

В начале августа правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в России. Первый ее этап рассчитан на 3,5 года, он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

Как отмечает Аким, представители российской газовой промышленности считают самым перспективным "голубой" водород, производство которого требует большое количество природного газа ("голубой" водород получают методом паровой конверсии метана или газификации угля - прим. ТАСС), за счет его невысокой себестоимости. При этом эксперт обращает внимание, что использование углеводорода для развития водородной энергетики зависит от их доступности в долгосрочной перспективе.

"Да, сейчас Россия имеет крупнейшие в мире запасы газа для развития производства "голубого" водорода. Но по мере истощения запасов себестоимость "голубого" водорода будет расти, - указывает он. - Это может быть дополнительным стимулом для анализа возможностей перехода на развитие ВИЭ для диверсификации производства в пользу "зеленого" водорода. Стратегия отражает ключевые вызовы и учитывает, что доля производства зеленого водорода также будет поэтапно увеличиваться. Наверное, это наилучший баланс исходя из имеющихся данных и ресурсов нашей страны".

Преимущества "голубого" водорода

В то же время Аким соглашается, что в настоящий момент производство "голубого" водорода России более выгодно, чем "зеленого". Во-первых, генерация электроэнергии из возобновляемых источников в РФ пока значительно ниже, чем в Европе или Китае (1,8 ГВт в России против 836 ГВт в Европе и 732 ГВт в Китае), что лишает российский "зеленый" водород конкурентных преимуществ, отмечает эксперт. Следующим фактором в пользу "голубого" водорода Аким называет его низкую стоимость, за счет которой на этот вид водорода может быть выше спрос. Так, сейчас стоимость "голубого" водорода составляет около $2,40 за кг, в то время как стоимость "зеленого" водорода находится в диапазоне от $3 до $6,55 долларов за кг.

Кроме того, эксперт выражает сомнение в полной экологичности производства "зеленого" водорода. Аким обращает внимание, что страны, использующие солнечную генерацию, столкнулись с проблемой утилизации солнечных панелей. По его словам, стоимость их утилизации может доходить до $20-30 долларов за панель. "Для стран, активно инвестировавших в ветроэнергетику, встает вопрос об утилизации и переработке лопастей. Кроме этого, при производстве оборудования для солнечной и ветрогенерации, инфраструктуры, связанной с ней, используется энергия с высоким углеродным следом, вода, невоспроизводимые ресурсы", - добавляет эксперт, отмечая, что пока эти проблемы не учитываются при определении "зелености" энергии.

Аким также подчеркивает, что у России есть преимущество поставки водорода в Евросоюз - наличие газотранспортной сети. "Газотранспортная сеть, соединяющая Россию и ЕС, согласно оценкам специалистов, могла бы использоваться для прокачки водорода, тогда как Австралия столкнется с проблемой транспортировки водорода по морю", - поясняет он.

При этом Аким считает, что для оценки реального мотива происходящих событий по производству водорода необходимо учитывать интересы игроков на рынке, а также геополитические, технологические и ресурсные преимущества и возможности. "А вот ясности по будущим экологическим требованиям на различных рынках пока ни у кого нет", - резюмирует эксперт.