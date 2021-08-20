Цена на сжиженный газ на бирже выросла за день до 48,49 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Биржевая цена сжиженного углеводородного газа (СУГ, используется в качестве газомоторного и бытового топлива) по территориальному индексу выросла по итогам торгов в пятницу на 2,8%, до 48,49 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Стоимость СУГ на бирже увеличилась впервые после недельного снижения. Цена этого вида топлива снижалась с 12 августа после того, как 11 августа достигла исторического максимума (53,35 тыс. рублей за тонну). В период с 12 по 19 августа биржевой индекс СУГ упал на 11,6%.

Цена бензина Аи-92 незначительно снизилась за день - на 0,2%, до 56,98 тыс. рублей за тонну. При этом цена бензина Аи-95 увеличилась на 0,01%, до 59,26 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,5%, до 50,22 тыс. рублей за тонну.

Биржевая цена топочного мазута за день снизилась на 3,3%, до 19,68 тыс. рублей за тонну. Стоимость мазута опустилась ниже 20 тыс. рублей за тонну впервые с 21 мая. В то же время топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 0,1%, до 49,26 тыс. рублей за тонну.