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Предприятия заявили о потерях урожая винограда из-за ливней на Кубани

По мнению экспертов, непогода приводит к потерям не только в количестве винограда, но и в его качестве

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. Непогода, установившаяся в Краснодарском крае с 12 августа, привела к потерям урожая винограда и может повлиять на качество вин, сообщили ТАСС в пятницу представители отрасли.

"Прохладные весна и начало лета затянули развитие и цветение почек, но жаркий июль положительно сказался на сахаронакоплении, созревание проходило ускоренно. С 12 по 15 августа на Краснодарский край обрушились ливни. В Темрюкском районе за несколько дней выпала почти годовая норма осадков, пострадали несколько наших участков, там произошли повреждения шпалер и порча ягод. Каких-либо прогнозов по объемам и качеству урожая дать пока невозможно", - сообщили в пресс-службе компании "Кубань-Вино", крупнейшего в регионе производителя.

По оценкам другого крупного предприятия - "Фанагории", потери состаят как минимум 20% урожая. "Только 18 и 19 августа начали обработку фунгицидами на 300 га, так как от дождей ягоды полопались, в ранки стали проникать грибки - а сегодня с утра опять сильнейший ливень", - пояснил ТАСС официальный представитель компании.

При этом он остерегся делать прогнозы о том, как ситуация скажется на ценах для конечного потребителя, так как "урожай этого года пойдет на вино, которое будет разливаться в 2022 году и далее, а на цены влияет множество факторов".

Снижение качества

Однако, по мнению экспертов, непогода приводит к потерям не только в количестве винограда, но и в его качестве.

"[Обильные осадки на Кубани] могут повлиять очень на многое, потому что ягода сейчас в финальной стадии формирования. Состав винограда - это состав вина, а он сейчас неопределенный из-за этой воды. Плюс после этих ливней может быть много болезней", - считает президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Директор Национального института виноградарства и виноделия "Магарач" Владимир Лиховский отметил, что серьезные осадки, при соблюдении агротехнических норм, наоборот, должны увеличить суммарный объем урожая.

"Как раз по качеству вина - будет не такое высококонцентрированное, обогащенное полифенолом [как годом ранее]. Дождливый год, поэтому вино будет, наверное, "плосковато" по сравнению с 2020 годом. Хорошее вино получается, когда куст мучается: в засушливую погоду ему приходится вытаскивать влагу из глубоких слоев почвы, которая содержит особые минеральные вещества. А сейчас ему комфортно, достаточно влаги", - рассказал Лиховский.

Рост цен

При этом, добавляют виноделы, цены на российские вина в 2021 году вырастут. Президент группы компаний "Абрау-Дюрсо" (входит в число крупнейших производителей игристых и шампанских вин России) Павел Титов рассказал агентству, что планируется плановое повышение, не связанное с непредвиденными обстоятельствами - порядка 7-10%.

В Крыму и Севастополе отмечают, что скажется на росте цен, в том числе, повышение стоимости сырья. Владелец винодельческого хозяйства Валерий Захарьин сообщил об ожидаемом росте цен в 2021 году примерно в два раза: по итогам переговоров с поставщиками он рассчитывает, что будет закупать виноград по ценам до 100 рублей за кг против 35 рублей в прошлом сезоне.

"Это связано, в первую очередь, с тем, что запретили ввоз импорта - крупные компании закупали значительную долю привозного балка [виноматериала]. При этом чтобы иметь право маркировать вина знаком "защищенное географическим указанием" [подтверждает, что вино произведено в конкретном регионе из местного сырья], нужно иметь выращенный здесь же виноград. Как итог - сформировался некий дефицит, выросла цена [сырья]. Насколько вырастут цены на вина - сказать пока сложно, но мы можем столкнуться с ситуацией на полках [розничных магазинов], что они будут стоить дороже, чем привезенные из Франции или еще откуда-то из-за рубежа", - добавил Захарьин.

Ситуация на Кубани

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС.

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