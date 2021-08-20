В Петербурге бизнес совместно с властью реализует проекты на 400 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в проекты, реализуемые с помощью механизма государственно-частного партнерства, в Петербурге превышает 400 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба городского комитета по инвестициям.

"По итогам рейтинга субъектов России по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год Санкт Петербург поднялся на девять пунктов и занял четвертое место. По одному из ключевых факторов - результатов реализации проектов государственно-частного партнерства прошлых лет - Северная столица вышла на первое место. <…> В настоящее время общий объем инвестиций в проекты в Петербурге с привлечением частного капитала в инфраструктуру составляет порядка 650 млрд рублей, при этом более 400 млрд - проекты государственно-частного партнерства", - говорится в сообщении.

По словам председателя комитета по инвестициям Романа Голованова, драйвером для развития механизма государственно-частного партнерства стала транспортная отрасль, но такая схема применяется и в других сферах. "Уникальный опыт проектного управления и структурирования проектов, высокий уровень компетенций в финансовой сфере, широкий кругозор в законодательном регулировании, наработанный командой петербургского правительства в подготовке и реализации таких проектов, позволяет нам и сейчас запускать новые проекты в таких сферах, как спорт, культура и туризм, здравоохранение, образование", - отметил он.

Рейтинг субъектов России по уровню развития государственно-частного партнерства составило Министерство экономического развития России при участии экспертных организаций. В топ-5 регионов-лидеров рейтинга, помимо Санкт Петербурга, вошли: Московская область, Москва, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ.