В Забайкалье продлили ограничения для бизнеса до 3 сентября

"По-прежнему запрещены банкеты и свадьбы. Рестораны и кафе работают только до 23:00. Детские игровые комнаты принимают малышей при условии соблюдения правила - один человек на четыре квадратных метра. Сохраняется масочный режим на всех объектах бизнеса. Соблюдается социальная дистанция. К большому сожалению, заболевших в регионе очень много, и пока ситуация не позволяет нам разрешить предпринимателям работать в привычном формате. Я прошу бизнес набраться терпения и обязательно следить за здоровьем своего персонала, следовать правилам", - приводятся в сообщении слова вице-премьера правительства Забайкалья Александра Бардалеева.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с середины июня, несколько недель врачи ежедневно регистрировали более 300 случаев заражения. В конце июля заболеваемость начала снижаться. По оперативным данным, в крае всего зарегистрировано 61 754 случаев заражения, в том числе 237 - за сутки. Выписаны 54 269 человек, 1 270 пациентов умерли.

С февраля ведется массовая вакцинация, развернуты 92 пункта, привиты более 305 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено вакцинировать не менее 60% взрослого населения, это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.