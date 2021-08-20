{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Забайкалье продлили ограничения для бизнеса до 3 сентября

В их числе запрет на проведение банкетов и свадеб. Кроме того, рестораны и кафе по-прежнему могут обслуживать посетителей только до 23:00

ЧИТА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края продлило до 3 сентября ограничения для бизнеса, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба Минэкономразвития региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"По-прежнему запрещены банкеты и свадьбы. Рестораны и кафе работают только до 23:00. Детские игровые комнаты принимают малышей при условии соблюдения правила - один человек на четыре квадратных метра. Сохраняется масочный режим на всех объектах бизнеса. Соблюдается социальная дистанция. К большому сожалению, заболевших в регионе очень много, и пока ситуация не позволяет нам разрешить предпринимателям работать в привычном формате. Я прошу бизнес набраться терпения и обязательно следить за здоровьем своего персонала, следовать правилам", - приводятся в сообщении слова вице-премьера правительства Забайкалья Александра Бардалеева.

Заболеваемость коронавирусом начала расти в Забайкалье с середины июня, несколько недель врачи ежедневно регистрировали более 300 случаев заражения. В конце июля заболеваемость начала снижаться. По оперативным данным, в крае всего зарегистрировано 61 754 случаев заражения, в том числе 237 - за сутки. Выписаны 54 269 человек, 1 270 пациентов умерли.

С февраля ведется массовая вакцинация, развернуты 92 пункта, привиты более 305 тыс. жителей. Всего региональное правительство намерено вакцинировать не менее 60% взрослого населения, это порядка 475 тыс. человек. С конца июня прививки от коронавируса в Забайкалье стали обязательными для работников в 10 направлениях социальной сферы.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия COVID-19
"Газпром" возобновил отгрузки СУГ по прямым договорам и биржевые продажи на базисе Сургут
Дополнительно компания "Газпром ГНП продажи" на аукционах по продажам ПБА на электронной торговой площадке eOil.ru увеличила объем продаж до 360 тонн на базисе "железнодорожная станция Сургут"
Читать полностью