Кабмин поручил Роснедрам провести аукцион на золоторудное месторождение Кючус в Якутии

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Роснедрам провести в 2021 году аукцион на расположенное в Якутии золоторудное месторождение Кючус. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер стартового платежа за пользование недрами на месторождении составит 2,2 млрд рублей.

Ранее в Минприроды сообщали ТАСС, что Роснедра планируют провести аукцион на месторождение Кючус во второй половине 2021 года. Тогда в министерстве отмечали, что предварительно претендентами на участие в аукционе являются компании Polymetal, "Сунский карьер", а также ПАО "Высочайший" и "Атомредметзолото" (входит в госкорпорацию "Росатом"), которые планируют создать совместное предприятие.

По состоянию на 1 января 2020 года запасы золота на участке недр, включающем месторождение Кючус, составляют 70,92 тонн по категории C1, 38,42 тонн по категории C2. Запасы серебра для открытой обработки по категории C2 составляют 16,6 тонн.