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Власти Ставрополья направят около 300 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Средства пойдут на возмещение затрат на модернизацию производства, затрат кооперативов, а также на субсидирование первых взносов по лизингу

ТАСС, 20 августа. Власти Ставропольского края направят около 300 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионе. Об этом сообщила директор "Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае" Елена Самарина в ходе онлайн-конференции на тему "Популяризация предпринимательства. Шаги помощи и развития малого и среднего бизнеса" в пятницу.

"На сегодня губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович принял решение выделить около 300 млн [рублей] на поддержку бизнеса, именно финансовую поддержку. Это прежде всего даст бизнесу новое развитие и дополнительные рабочие места", - сказала Самарина.

По ее словам, субсидии будут направлены на возмещение затрат на модернизацию производства, затрат кооперативов, а также на субсидирование первых взносов по лизингу. Самарина добавила, что поддержка позволит создать в регионе около 200 рабочих мест.

Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства Ставропольского края в 2020 году составила 161,4 млн рублей, согласно документам, представленным ранее министром финансов региона Ларисой Калинченко.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСтавропольский край
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