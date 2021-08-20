Законопроект об ответственности производителей за переработку тары могут внести осенью

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Правительство может уже осенью внести в Госдуму законопроект о расширенной ответственности производителей в сфере переработки тары или упаковки. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов (фракция "Единая Россия"), комментируя представленный Минприроды России список из 28 видов товаров и упаковки, рекомендованных к запрету в стране.

По словам депутата, работающие в России производители товаров получают огромные доходы за счет того, что не несут ответственности за используемую ими пластиковую упаковку. "Они должны умерить свои аппетиты в получении сверхприбыли, которую они имеют, пользуясь отсталостью нашего законодательства, которую мы сейчас ликвидируем, введя расширенную ответственность производителя. Я рассчитываю, что законопроект этот поступит осенью, мы с ним постараемся оперативно отработать", - сказал он.

Бурматов уточнил, что документ будет внесен правительством РФ. "Это могут только они сделать исходя из того, что концепция расширенной ответственности подготовлена правительством", - пояснил депутат, заметив, что на рассмотрении Госдумы уже находятся аналогичные инициативы, но они противоречат предложенной кабмином концепции.

"Нам в любом случае надо стимулировать производителей к переходу на перерабатываемый пластик. Я считаю, что эффективнее всего это сделать через введение института расширенной ответственности производителя, то, что мы собираемся сделать осенью этого года. То есть, чтобы загрязнитель платил. Если он загрязняет природу неперерабатываемыми отходами, чтобы он платил больше", - продолжил глава комитета. При этом, добавил он, есть пластик, который не подлежит переработке, его применение нужно ограничить. "Если это не начать делать, то это будет продолжаться бесконечно. Производители - единственные, кого устраивает эта ситуация", - резюмировал Бурматов.