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Министерства и ведомства запросили дополнительно 3 трлн рублей ежегодно до 2024 года

По информации Минфина, проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает финансирование всех соцобязательств и мероприятий в рамках нацпроектов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Министерства и ведомства подали заявки на дополнительное финансирование из федерального бюджета в 2022-2024 годах более чем на 3 трлн рублей ежегодно, говорится в сообщении Минфина по итогам заседания рабочей группы правкомиссии по бюджетным проектировкам на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

"На заседании рассмотрены предложения министерств и ведомств о дополнительной потребности в ассигнованиях федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. В поступивших заявках была указана потребность в дополнительном финансировании более чем на 3 трлн рублей ежегодно", - отмечается в сообщении.

По информации Минфина, проект бюджета на 2022-2024 годы учитывает финансирование всех соцобязательств и мероприятий в рамках нацпроектов. "В проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы учтено финансирование всех принятых социальных обязательств, мероприятий по социально-экономическому развитию, зафиксированных в национальных проектах. Акцент при формировании проекта бюджета сделан на финансировании стратегических инициатив правительства РФ, программных документах", - указывают в министерстве.

"Основная цель заседания - сформировать позицию по предварительным бюджетным проектировкам для дальнейшего обсуждения в правительстве РФ", - заявил глава Минфина Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.

Он также напомнил о необходимости учета всех финансовых потребностей в пределах бюджетных правил, возврат к которым предусмотрен в 2022 году.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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