Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на банки РФ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries обвинил иностранные платежные системы в давлении на российские банки в связи с введенными ранее скидками при использовании отечественных систем оплаты.

"Нам стало известно о поступлении официальных писем от зарубежных платежных систем в адрес российских банков с угрозами штрафных санкций. Рассматриваем эти инциденты как попытки давления на отечественные финансовые организации, ограничения их независимой работы", - говорится в заявлении Wildberries.

В Wildberries напоминают, что данные манипуляции являются незаконными, так как получатели подобных писем не нарушали ни российское законодательство, ни международные правила самих платежных систем. "Мы также считаем подобные запугивания проявлением недобросовестной конкуренции со стороны иностранных платежных систем и попыткой воспользоваться своим доминирующим положением на российском рынке", - подчеркивает ретейлер.

С 16 августа Wildberries снизил цены на товары с учетом тарифов платежных систем, которые раньше учитывались в стоимости товаров, и предложил покупателям "самим выбирать, какой платежной системой им удобнее и выгоднее пользоваться". Скидки предоставляются при оплате картами "Мир", через Систему быстрых платежей и SberPay.

Такое решение раскритиковали Visa и Mastercard.

"Теперь наши покупатели видят, как складывается цена на товар, и какие скидки они могут получить, оплачивая их с помощью различных платежных систем", - поясняют в компании.

"Мы не вводили какие-либо дополнительные комиссии, так как тарифы формируются платежными системами, а не нами", - подчеркивается в сообщении.

По данным ретейлера, в зарубежных странах эти комиссии значительно ниже, "что является очевидным фактом дискриминации российского бизнеса". "Неоднократно звучала мысль среди экспертов о том, что западные платежные системы, по сути, установили новый "налог" для россиян - так как их аналогичные тарифы в Европе, США и Азии в разы ниже отечественных. Как минимум, покупатели имеют право знать о размере этого "оброка" и о том, что у них действительно есть выбор его не платить", - заключили в Wildberries.

"Мы не комментируем взаимоотношения с нашими клиентами и партнерами", - заявили ТАСС в пресс-службе Visa. ТАСС также запросил комментарии у представителей банков и Mastercard.