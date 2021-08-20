Импорт нефти из России в Китай за январь-июль вырос на 23,4%

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Стоимость закупленной Китаем у России нефти в январе-июле увеличилась в годовом исчислении на 23,4%, до $21,48 млрд. Об этом сообщило в пятницу Главное таможенное управление КНР.

Как следует из статистики, опубликованной на сайте ведомства, несмотря на рост импорта в стоимостном выражении, за семь месяцев физический объем ввезенного из РФ в Китай энергоносителя уменьшился на 9,6%, до 46,39 млн тонн.

Согласно опубликованным данным, Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай. Первое принадлежит Саудовской Аравии, которая за январь-июль продала КНР 50,43 млн тонн за $22,85 млрд.

Следом за РФ следуют Ирак (30,76 млн тонн за $13,68 млрд), Оман (26,65 млн тонн за $12,14 млрд) и Ангола (22,85 млн тонн за $10,54 млрд). Соединенные Штаты занимают 10-ю строчку (8,98 млн тонн за $4,17 млрд).

Российская Федерация в 2020 году заняла второе место после Саудовской Аравии в списке крупнейших поставщиков нефти в Китай. За 12 месяцев Пекин закупил у Москвы более 83,57 млн тонн за $27,3 млрд. Аналогичные показатели саудовских поставщиков составили 84,92 млн тонн и $28,05 млрд соответственно.