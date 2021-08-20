Источники: Visa просит банки расследовать ситуацию с комиссиями по покупкам в Wildberries

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международная платежная система Visa направила в банки-эквайеры, работающие с интернет-магазином Wildberries, письма с просьбой расследовать ситуацию с возможным завышением комиссий. Также платежная система предупредила о штрафах в случае проведения транзакций с наценкой по картам Visa, сообщили ТАСС два источника на банковском рынке.

"Visa прислала письмо во все банки-эквайеры с просьбой расследовать ситуацию. В письме также указано, что из заявлений Wildberries и публикаций СМИ им стало известно, что площадка делает наценку 2% при оплате картой Visa. Платежная система подчеркнула, что если это действительно так, то это нарушение правил платежной системы. И если кто-то из банков будет проводить операции с наценкой, то для такого банка возможны штрафные санкции", - отметил один из собеседников агентства.

ТАСС направил запрос в пресс-службу Visa в России.