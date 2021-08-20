ФАС получила ходатайство "Шереметьево" на покупку 75% туроператора "Библио-Глобус"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево направил ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении 75% долей в уставном капитале туроператора "Библио-глобус". Об этом сообщается на сайте ФАС.

"В Федеральной антимонопольной службе на рассмотрении находится ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" о приобретении 75% долей в уставном капитале ООО "Туроператор БГ", - говорится в сообщении ведомства.

"Библио-глобус" - один из крупнейших и старейших туроператоров на российском рынке. Компания на 100% принадлежит Юлии Туголуковой, следует из ЕГРЮЛ.