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ФАС получила ходатайство "Шереметьево" на покупку 75% туроператора "Библио-Глобус"

Документ находится на рассмотрении ведомства

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево направил ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении 75% долей в уставном капитале туроператора "Библио-глобус". Об этом сообщается на сайте ФАС.

"В Федеральной антимонопольной службе на рассмотрении находится ходатайство АО "Международный аэропорт Шереметьево" о приобретении 75% долей в уставном капитале ООО "Туроператор БГ", - говорится в сообщении ведомства.

"Библио-глобус" - один из крупнейших и старейших туроператоров на российском рынке. Компания на 100% принадлежит Юлии Туголуковой, следует из ЕГРЮЛ.

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