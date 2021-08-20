Меркель высказалась за продление договора с Украиной о транзите российского газа

В Северной Осетии планируют реконструировать три ГЭС до 2026 года

До конца года в регионе также намерены ввести в эксплуатацию резервную автотрансформаторную фазу на подстанции "Алания" и кабельный участок линии электропередач "Северный портал" - "Нижний Рук"

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