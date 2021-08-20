Трутнев сообщил о возможной отмене проверок коммерческой деятельности на Курилах

ТАСС, 20 августа. Проверки и налоги на инвестиционную и коммерческую деятельность предприятий и физических лиц на Курильских островах могут быть отменены. Об этом в пятницу заявил в полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев интервью телеканалу РБК.

"Налогов на Курилах почти не останется. Не просто будут сняты ставки налогов, но и у тех предприятий и людей, которые будут осуществлять инвестиционную коммерческую деятельность, не возникнет самого обязательства платежей налогов. Пока в стадии обсуждения цифры, но будем предлагать, что минимально в течение 10 лет, пока эти ставки будут работать, проверок никаких не будет", - сказал он.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение, которое касается дополнительных мер поддержки предпринимателей в Сахалинской области. Речь идет о введении особого налогового режима на территории Курильских островов. В частности, планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, на Курилах предполагается ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%. До конца августа на рассмотрение правительства должны быть представлены согласованные предложения по созданию такого режима на Курилах.