Visa может оштрафовать банки на $25 тыс. за дополнительную комиссию на Wildberries

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Международная платежная система Visa предупредила банки-эквайеры, работающие с онлайн-магазином Wildberries, о штрафе в $25 тыс. в случае начисления дополнительной комиссии при покупках по картам Visa. Об этом говорится в письме платежной системы (есть в распоряжении ТАСС).

Visa также указала, что санкция будет применена к банкам, которые не исправят ситуацию с допкомиссиями до 31 августа 2021 года. При этом размер штрафа будет расти ежемесячно до тех пор, пока нарушение не будет устранено.