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Путин заявил, что строительство "Северного потока - 2" близится к завершению

Президент рассказал, что осталось проложить 15 км по морю
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

"15 километров осталось по морю, все. Можно считать, что близится к завершению [строительство]", - сказал российский лидер в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин отметил, что маршрут транспортировки газа в Европу по "Северному потоку - 2" короче на 2 тыс. км, чем транзитный маршрут через Украину, а сам проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу. Разговоры о том, что строительство "Северного потока - 2" является политическим процессом, - "это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение", подчеркнул Путин.

Выбросы при транзите газа по "Северному потоку - 2" в разы ниже, чем через территорию Украины - Путин.

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