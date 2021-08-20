Путин заявил, что строительство "Северного потока - 2" близится к завершению

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" близится к завершению, осталось проложить 15 км по морю.

"15 километров осталось по морю, все. Можно считать, что близится к завершению [строительство]", - сказал российский лидер в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Путин отметил, что маршрут транспортировки газа в Европу по "Северному потоку - 2" короче на 2 тыс. км, чем транзитный маршрут через Украину, а сам проект в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу. Разговоры о том, что строительство "Северного потока - 2" является политическим процессом, - "это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение", подчеркнул Путин.

Выбросы при транзите газа по "Северному потоку - 2" в разы ниже, чем через территорию Украины - Путин.