Путин надеется на сохранение роста экономических отношений после смены правительства в ФРГ

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что после предстоящих парламентских выборов в ФРГ и смены правительства тенденция к улучшению объема и качества экономических отношений Москвы и Берлина сохранится.

О талибах и транзите. О чем говорили Путин и Меркель в прощальный визит канцлера ФРГ

"В целом объем, качество наших взаимоотношений кардинально изменились в лучшую сторону. Хочу выразить надежду на то, что и после выборов, смены правительства эта тенденция будет сохранена", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

По словам президента, объем сотрудничества РФ и ФРГ за 16 лет пребывания Меркель на посту канцлера, несмотря на все сложности, с которыми сталкивались за этот промежуток времени страны, только увеличивался. "Он увеличился и стал более насыщенным", - добавил он.

"Мы сегодня говорили о экономической составляющей. ФРГ - второй по объему в страновом измерении наш торгово-экономический партнер после Китая. Мы проинвестировали девять с половиной миллиардов долларов. А немецкие партнеры 18 миллиардов долларов проинвестировали",- продолжил Путин.

Российский лидер также указал на то, что немецкие компании работают преимущественно в сфере реального производства. "Мы это ценим. Сегодня госпожа канцлер ставила некоторые конкретные вопросы, связанные с, и я понимаю, и я так делаю со своей стороны, с обеспечением интересов немецкого бизнеса на российском рынке. Это касается локализации производства и так далее. Но это все текущие вопросы", - отметил президент.