В "Нафтогазе" заявили о планах накопления стратегических запасов нефти на юге Украины

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность строительства крупных резервуаров нефти на площадке морского нефтяного терминала (МНТ) "Южный" в Одесской области для формирования стратегических запасов этого ресурса. Об этом сказано в сообщении компании в пятницу.

"На первом этапе речь идет о строительстве на площадке МНТ "Южный" резервуара для стратегических запасов емкостью около 120 тыс. тонн. Всего первая стадия проекта может включать сооружение до четырех резервуаров", - сказано в нем со ссылкой на главу компании Юрия Витренко.

Он утверждает, что инициатива по нефтехранилищам имеет поддержку на самом высоком уровне в стране.

В начале августа компания "Укртранснафта" (структура "Нафтогаза") запустила коммерческую услугу по хранению нефти на базе объектов нефтетранспортной системы (НТС) Украины. Статус таможенного склада получили два объекта НТС: резервуарный парк Морского нефтяного терминала "Южный" и магистральный нефтепровод "Лисичанск - Кременчуг". Сообщалось, что заказчики услуг могут хранить нефтяной ресурс на этих объектах в режиме "таможенный склад" до трех лет.