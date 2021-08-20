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Голикова: круг проблем СЗФО для их дальнейшего решения определят в ближайшее время

Работа будет проводиться совместно с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе

АРХАНГЕЛЬСК, 20 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова совместно с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александром Гуцаном определяет набор проблем в округе, по которым в ближайшее время будет начата совместная работа. Об этом вице-премьер заявила в пятницу журналистам.

"По Северо-Западному округу мною совместно с коллегами определены соответствующие заместители министра, которые отвечают за СЗФО. Сейчас мы определяем набор проблем, который совместно с губернаторами, входящими в СЗФО, нужно будет проработать. Сегодня в Архангельской области мы поняли более-менее какие-то вопросы, дальше с полпредом президента здесь в СЗФО будем активно работать по решению проблем", - сказала она.

Голикова добавила, что ее работа не будет конкурировать с деятельностью полпреда в округе. "Кураторство нами федеральных округов - это социально-экономическая жизнь региона в рамках тех полномочий, которые реализует правительство РФ. Безусловно, мы знаем, чем живут регионы. Может быть, в рамках своих полномочий и тех тем, которые у нас есть по распределению обязанностей, не концентрировались на округах, а больше занимались конкретно отдельными регионами, но, конечно, мы ситуацию представляем", - пояснила она.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин распределил между своими заместителями кураторство над восемью федеральными округами. Вице-премьеры будут отвечать за социально-экономическое развитие регионов, входящих в состав округов. За Голиковой был закреплен Северо-западный федеральный округ. В составе СЗФО 11 регионов: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, города Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияГуцан, Александр Владимирович
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