ЦБ утвердил порядок тестирования неквалифицированных инвесторов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Банк России утвердил в новой редакции базовый стандарт защиты прав и интересов клиентов брокеров, который устанавливает порядок тестирования неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами, следует из сообщения на сейте регулятора.

Вопросы тестов призваны помочь людям оценить свои знания и принимаемые на себя риски. Правила тестирования разработаны с участием саморегулируемых организаций НАУФОР и НФА, а также согласованы комитетом по стандартам по брокерской деятельности при Банке России. Тестирование проводится бесплатно, без ограничений на пересдачу.

Формат тестов

Тестирование разделено на два блока. Первый ("Самооценка") - включает три вопроса, направленных на определение опыта инвестора и источника его знаний. Ответы на эти вопросы не влияют на результаты тестирования, но помогут инвестору лучше оценить свою готовность к совершению сделок.

Второй блок ("Знание") состоит из четырех вопросов об особенностях и рисках инструментов, входящих в одну из групп, для которых закон предусматривает обязательное тестирование. Среди них - маржинальные необеспеченные сделки, производные инструменты, договоры репо, структурные облигации, паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), облигации эмитентов РФ и их иностранных "дочек" с низким или без кредитного рейтинга, а также бонды со структурным доходом. В перечень инструментов, для которых нужен тест, также входят не входящие в специальный перечень индексов ЦБ и не включенные в котировальные списки акции, иностранные ETF.

Обязательным тестирование станет с 1 октября 2021 года (при покупке облигаций со структурным доходом - с 1 сентября), по иностранным неспонсируемым ETF - с 1 апреля 2022 года, когда они будут допущены на российский рынок. Тестирование не потребуется, если до 1 октября 2021 года клиент заключил хотя бы один соответствующий договор или совершил хотя бы одну такую же сделку. Подразумевается, что инвестор с таким опытом обладает необходимыми знаниями и может при желании принимать на себя высокие риски.

"У одного брокера тестирование придется пройти один раз при совершении первой сделки с конкретным классом финансовых инструментов, если иное не предусмотрено договором, - отмечает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута. - В первый раз стоит потратить на это полчаса, чтобы потом не испытывать разочарования от результатов инвестирования и возможных финансовых потерь".

При этом у клиента даже с отрицательным результатом тестирования остается возможность воспользоваться "правом на последнее слово". "Оно позволяет купить любой инструмент, но под специальное уведомление о принятии на себя рисков и их последствий и на сумму не более 100 тыс. рублей за одну сделку (или же не больше стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, если она превышает 100 тыс. рублей)", - добавил представитель регулятора.